Новые страшные истории и страшилки

А мне страшно +34 Автор - Irbis Однако, здравствуйте. Я не знаю, куда писать об этом, потому сюда. Авось, сойдёт как очередная страшная история, хотя это больше похоже на сюжет дешёвого триллера. Или не так. Наверняка это похоже на сотни других историй, которые и не публикуют давно. Я имею ввиду те истории с 2003 - 2005 ... Страшные истории и страшилки Читать...

Чертов цвет +51 Автор - IVilgan По роду занятий мне часто приходится ездить по европейской части нашей необъятной Родины. Причем, не по городам, а все больше по деревням, да по пригородам. Я – историк, ну и на досуге собираю разного рода истории. Где-то фольклор, где-то просто для души страшилки, которые рассказывают люди. ... Страшные истории и страшилки Читать...

Странные пятна +1 Автор - DeSade Эту историю давно рассказал знакомый. Она на самом деле имела место быть в Киеве. Его знакомая пошла с подругами в «Водка Бар» в («Глобусе») в Киеве. Пили, танцевали. Познакомилась она с очень симпатичным парнем. Остаток ночи они находились в этом баре вместе, обнимались-целовались, были не ... Страшные истории и страшилки Читать...

Ночная смена +17 Автор - DeSade Эта история случилась со мной лет семь назад. Я тогда училась в институте, у меня была близкая подруга-одногруппница, и нам хотелось поработать. Тут как раз моей маме ее подруга сказала, что какой-то дальний родственник открывает свое такси и ему нужны две девочки операторы на телефон. ... Страшные истории и страшилки Читать...

Охота +9 Автор - Kain – Ну что, ты с нами? - Марина умоляюще сложила ладошки на груди. Кире совсем не нравилось предложение Мариши, но отпустить старую подругу одну ночью в лес с компанией её новых знакомых Кира не могла. -Мариш, подумай, ты же знаешь их всего ничего. Ничем хорошим это не ... Страшные истории и страшилки Читать...

Тень в тумане +2 Автор - vetrogan70 Дело было не так давно, может, пару лет назад. Работал я тогда шофером на межгороде, возил грузы за пятьсот верст от родного города. График работы был такой, что выезжал я всегда в ночь, приезжал под утро, с утра разгружался и ехал обратно. Зимой как-то еще нормально было, а летом тяжело ... Страшные истории и страшилки Читать...

Прабабушка +3 Автор - Mabel Раньше я немного скептично относилась к призракам, душам и т.д., но после того, что со мной случилось, мнение об этом изменилось. У меня пару лет назад умерла моя прабабушка. Вся моя семья и я естественно очень сильно переживали. Ведь она заботилась обо мне и обо всех нас как о ... Страшные истории и страшилки Читать...